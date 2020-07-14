Появились новые кадры Джонни Деппа и Эмбер Херд перед заседанием суда

Джонни Депп и Эмбер Херд продолжают судиться.

В сети появились новые кадры знаменитого актера, звезды "Пиратов Карибского моря" Джонни Деппа и его экс-супруги, актрисы Эмбер Херд. Пару сфотографировали перед заседанием суда.

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Стоит отметить, что Депп выглядит свежо и стильно. На суд он пришел в темно-синем костюме с галстуком, поверх которого повязал шелковый платок.

Эмбер пришла на заседание в черных штанах и белой рубашке, сверху накинула жакет. Также актриса не забыла о платке, который, как и Джонни, повязала себе на шею. Видимо, любовь к платкам у них - это семейное.

Как сообщал УНИАН, на суде Эмбер Херд обвинила Деппа в запрете на съемки в обнаженных сценах.

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