На суде Эмбер Херд обвинила Деппа в запрете на съемки в обнаженных сценах

Во время заседания звезда "Пиратов Карибского моря" признался, что ревновал свою тогдашнюю супругу и ему "не нравилась мысль о том, что она обнажается".

Во время судебного заседания в Великобритании адвокаты Эмбер Херд заявили, что Джонни Депп запрещал бывшей жене надевать откровенные наряды и сниматься в постельных сценах.

На суде в Великобритании адвокаты бывшей жены Джонни Деппа заявили, что актер ревновал Эмбер Херд и запрещал ей надевать откровенные наряды на красные дорожки и сниматься в постельных сценах, сообщает The Guardian.

Читайте такжеУнижения и ложь: Джонни Депп в суде рассказал об адской жизни в браке с Эмбер Херд (фоторепортаж)

Во время заседания звезда "Пиратов Карибского моря" признался, что ревновал свою тогдашнюю супругу и ему "не нравилась мысль о том, что она обнажается". Но актер отрицает, что якобы пытался контролировать карьеру своей экс-супруги.

В это же время, доказательства адвокатов Херд могут указывать на противоположное. На суде было представлено свидетельство помощницы Херд, которой запрещалось передавать подробности ежедневного графика личным помощникам Деппа.

По словам адвокатов, это еще одно свидетельство того, что Депп запрещал супруге сниматься в любых обнаженных сценах.

Как сообщал ранее УНИАН, актер Джонни Депп прозвал свою бывшую жену Эмбер Херд «Эмбер Срет» (Amber Turd) после того, как она «наложила» на кровать.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram