Джонни Депп прозвал бывшую жену "Эмбер Срет" из-за инцидента в постели
14:38, 10 июля 2020Звезды
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Актер признался, что он решил развестись с Эмбер Херд после того, как она "наложила" в постель.
Джонни Депп / фото REUTERS
Голливудский актер Джонни Депп прозвал свою бывшую жену Эмбер Херд «Эмбер Срет» (Amber Turd) после того, как она «наложила» на кровать.
Читайте такжеПодруга Эмбер Херд отказалась поддержать ее в суде против Джонни ДеппаОб этом сообщает Daily Mail.
О прозвище стало известно во время заседания суда, на котором рассматривается иск Деппа к газете The Sun.
Адвокат Саша Васс, представляющая интересы издания, спросила, высмеивал ли актер свою супругу после инцидента.
«Это было одно из самых абсурдных и неожиданных заявлений в моей жизни, так что да, я смеялся над этим, ведь это было крайне странно», – ответил Депп.
Ранее УНИАН писал, как Джонни сказал, что решил развестись с Херд после того, как она «наложила» в постель. Эмбер, по его словам, назвала это «безобидной шуткой».
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