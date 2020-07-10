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Джонни Депп прозвал бывшую жену "Эмбер Срет" из-за инцидента в постели

14:38, 10 июля 2020
Звезды
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Джонни Депп / фото REUTERS

Читайте такжеПодруга Эмбер Херд отказалась поддержать ее в суде против Джонни ДеппаОб этом сообщает Daily Mail.

О прозвище стало известно во время заседания суда, на котором рассматривается иск Деппа к газете The Sun.

Адвокат Саша Васс, представляющая интересы издания, спросила, высмеивал ли актер свою супругу после инцидента.

«Это было одно из самых абсурдных и неожиданных заявлений в моей жизни, так что да, я смеялся над этим, ведь это было крайне странно», – ответил Депп.

Ранее УНИАН писал, как Джонни сказал, что решил развестись с Херд после того, как она «наложила» в постель. Эмбер, по его словам, назвала это «безобидной шуткой».

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Теги: #Джонни Депп#Эмбер Херд