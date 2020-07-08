Унижения и ложь: Джонни Депп в суде рассказал об адской жизни в браке с Эмбер Херд (фоторепортаж)

По словам актера, он решил развестись с Херд после того, как она "наложила" в постель.

Во вторник, 7 июля, в Лондоне стартовал громкий судебный процесс, который инициировал знаменитый голливудский актер Джонни Депп.

Он обвиняет британскую газету The Sun в том, что она предвзято освещала его бракоразводный процесс с актрисой Эмбер Херд.

Читайте такжеПодруга Эмбер Херд отказалась поддержать ее в суде против Джонни ДеппаКак пишет popcornnews, в суде Джонни назвал бывшую жену «расчетливой женщиной», а себя - «легкой добычей». Депп утверждает, что Эмбер, «нарциссическая социопатка», лгала и льстила ему, чтобы выйти за него замуж. Актер подчеркнул, что его «ничто в жизни так не расстраивало», как слова и поступки Херд.

По словам актера, время, которое он провел с Эмбер, было «крайне несчастливым»: «Она расчетливая социопатка с пограничным расстройством личности, нарциссичная и абсолютная притворщица. Теперь я уверен, что она пришла в мою жизнь, чтобы отнять у меня все, что можно, а потом уничтожить все, что от меня останется».

По словам Деппа, она часто унижала его и называла «толстым стариком» и «ужасным отцом».

Также Джонни сказал, что решил развестись с Херд после того, как она «наложила» в постель. Эмбер, по его словам, назвала это «безобидной шуткой».

Актер заверил, что никогда в жизни он не обижал ни Херд, ни других женщин: «Я считаю, что это мощная и главная часть моего морального кодекса. Я никогда не ударю женщину, ни при каких обстоятельствах, ни в какое время. Это просто немыслимо для меня, этого никогда не случится».

Ранее УНИАН писал, как Эмбер Херд призналась, что била Джонни Деппа.

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