Адвокаты голливудского актера Джонни Деппа намерены просить суд рассмотреть дело против таблоида "The Sun" повторно.
Об этом сообщает The Guardian.
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26 ноября актеру отказали в апелляции на решение Лондонского суда, по которому он проиграл иск о клевете в отношении таблоида "The Sun". Тогда в иске Деппа "не нашли разумных оснований". Также его заставили выплатить 630 тысяч фунтов стерлингов в пользу издателя.
В документах, поданных адвокатами, Депп назвал судью предвзятым. Также он возмутился, что тот не смог ответить, почему перешел на сторону ответчиков.
Адвокаты обратились в апелляционный суд с ходатайством назначить повторное рассмотрение иска.
Джонни Депп vs таблоид The Sun: подробности
- Джонни Депп подал иск о клевете к The Sun после материала таблоида о насилии со стороны актера в отношении бывшей жены Эмбер Херд.
- Суд Лондона принял решение, что доказана достоверность как минимум 12 эпизодов избиения Херд Деппом.
- После этого Warner Bros. попросила актера отказаться от роли Гриндевальда в третьей части «Фантастических тварей», что он и сделал.
- Несмотря на это, Сообщалось, что студия вынуждена будет выплатить Деппу полный гонорар, а это более 10 миллионов долларов.
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