Кроме того, актера обязали выплатить почти 630 тысяч фунтов стерлингов издателю таблоида на покрытие судебных издержек.

В Великобритании суд отказал актеру Джонни Деппу в апелляции на решение лондонского суда, по которому он проиграл иск о клевете к таблоиду The Sun.

Читайте такжеРассекречено имя актера, который сыграет вместо Джонни Деппа в "Фантастических тварях"Об этом сообщает Sky News.

Суд посчитал, что для апелляции у Деппа нет «разумных» оснований.

Кроме того, отмечается, что актера также обязали выплатить почти 630 тысяч фунтов стерлингов в пользу издателя The Sun News Group Newspapers на покрытие судебных издержек.

Это решение Депп еще сможет оспорить в Апелляционном суде до 7 декабря.

Джонни Депп vs таблоид The Sun: подробности

Джонни Депп подал иск о клевете к The Sun после материала таблоида о насилии со стороны актера в отношении бывшей жены Эмбер Херд.

Суд Лондона принял решение, что доказана достоверность как минимум 12 эпизодов избиения Херд Деппом.

После этого Warner Bros. попросила актера отказаться от роли Гриндевальда в третьей части «Фантастических тварей», что он и сделал.

Несмотря на это, Сообщалось, что студия вынуждена будет выплатить Деппу полный гонорар, а это более 10 миллионов долларов.

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Автор: УНИАН