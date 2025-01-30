Предателя признали лицом, несущим угрозу нацбезопасности Украины.

Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины признало российского актера из Киева Никиту Джигурду лицом, представляющим угрозу национальной безопасности Украины. Путинист, который ранее хотел воевать на стороне оккупантов, попал в "черный список" ведомства за свою антиукраинскую позицию и оправдание вооруженной агрессии РФ.

В приказе Минкульта указано, что предатель представляет угрозу нашему государству. Его признали таковым, в частности, за приезд на оккупированные территории в 2023 и 2024 годах, а также за поддержку захватчиков. Джигурда оказывал помощь оккупационной армии в виде авто и дронов. Сейчас в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, занесено уже 240 человек. Следовательно, теперь фанату Путина запрещен въезд в Украину.

Актер известный своими скандальными выходками и провокациями во время войны. Два года назад он приехал на Донбасс в военной форме и бронежилете, где позировал на камеру с оккупантами. А уже через год после того заявил, что хочет пополнить ряды армии РФ. Z-патриот даже договорился попасть в подразделение, где служат муж арестованной блогерши Елены Блиновской - Алексей - и экс-адвокат актера Михаила Ефремова - Эльман Пашаев.

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Ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины выступило с инициативой о введении против предателя международных санкций за поддержку вторжения в Украину и оправдание действий России. 9 декабря 2022 года стало известно, что Джигурда получил российское гражданство по упрощенной процедуре, как гражданин Украины.

Напомним, ранее в "черный список" Минкульта попали актеры-путинисты Владимир Машков, Виталий Гугунский и другие. Они продвигали российскую пропаганду в инфопространстве, выступали на оккупированных территориях и поддерживали ежедневные обстрелы Украины.

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