Ведущий отреагировал на визит путиниста во временно оккупированный город.

Российский фрик Никита Джигурда посетил временно оккупированную Волноваху. Там он зачитал свои "патриотические" стишки. Путинист стоял у здания городской администрации и рассказывал о своей любви к стране-агрессору.

Джигурда хвастался тем, что якобы посетил Угледарское направление. Он пел песни, жаловался на отсутствие света и старался щеголять своей смелостью.

На это уже отреагировал украинский телеведущий Андрей Бедняков. Он высмеял пропагандиста и рассказал, почему РФ решила отправить Джигурду в Волноваху.

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"Очередной ... приехал в украинскую Волноваху. Подержал гранаты, порассказывал стихи. Никитка Джигурда про "раковую опухоль" вещает", - написал Бедняков в Stories.

По словам ведущего, Джигурда был попыткой РФ ответить на то, что Украину недавно посетил Орландо Блум. Как отметил Бедняков, это "достойный ответ" на визит голливудского актера, который поддерживает нашу страну.

Что Джигурда говорит о войне

Российский артист родом из Киева уже давно живет в РФ и поддерживает путинский режим еще с 2014 года. После 24 февраля 2022 года Джигурда не осудил полномасштабную войну, которую страна-агрессор развязала против Украины. Однако он оставался гражданином нашей страны. Лишь осенью 2022 года Джигурда получил российское гражданство.

Фрик открыто поддерживает убийства украинцев. Он называет войну "кармическим бумерангом". "Вы издевались над людьми восемь лет и хотите избежать кармического бумеранга? Это неизбежно. И Путин здесь ни при чем, есть высшие кармические законы, все.Трагедия? Да. Победа России неминуема", - утверждал Джигурда.

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