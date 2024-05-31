Никита Джигурда является патриотом России.

Российский шоумен, родившийся в Киеве, Никита Джигурда выразил готовность поехать на фронт и воевать на стороне оккупантов, несмотря на то, что они уничтожают его родину.

Как рассказали инсайдеры в комментарии росСМИ, Джигурда во время своих визитов на Донбасс посещал подразделение, в котором планирует служить. Там же служат муж арестованной блогерши Елены Блиновской - Алексей - и экс-адвокат актера Михаила Ефремова - Эльман Пашаев.

"Да, Джигурда собирается заходить в это подразделение и уже запросил ходатайство, являющееся основанием, чтобы гражданина рассмотрели на вакантную военную должность в конкретном подразделении", – говорит инсайдер.

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По этому поводу высказался и Эльман Пашаев. Он не стал прямо отвечать на вопрос относительно вступления Джигурды в его подразделение, но сказал, что шоумен "может все".

"Джигурда очень смелый, он может все. Он здоров как слон. И патриот. Честно, он может все", – выдал оккупант.

Позиция Джигурды по войне в Украине

Джигурда неоднократно делал противоречивые заявления о своём отношении к событиям на Украине. В декабре 2013 года он выступил на сцене Евромайдана, где прочитал собственные стихи, исполнил гимн Украины и поддержал протестующих.

Однако уже в 2014 году артист принял участие в пророссийском митинге в Донецке и заявил о поддержке самопровозглашённой ДНР, назвав Майдан "спектаклем" и "декорацией".

В 2022 году Джигурда поддержал вторжение России в Украину. Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины выступило с инициативой о введении против Джигурды международных санкций за поддержку вторжения в Украину и оправдание действий России.

9 декабря 2022 года появилась информация, что Никита Джигурда получил российское гражданство по упрощённой процедуре, как гражданин Украины.

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