Актер "Гарри Поттера" признался, когда подсел на наркотики

Актер написал письмо себе в юности.

Актер "Гарри Поттера" Джейсон Айзекс признался, что начал употреблять наркотики в 16 лет. Также он рассказал, что чувствовал зависимость от алкоголя. А первый раз напился чуть не до потери сознания в 12 лет.

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Об этом мужчина рассказал в письме себе юному, которое написал в рамках проекта издания The Big Issue.

"Я всегда был склонен к зависимостям, до 16 лет уже прошел через пьянство и начал многолетний роман с наркотиками. Все мои действия были продиктованы желанием как можно меньше быть в здравом уме и трезвом сознании. И ничто не могло преодолеть это состояние в течение 20 лет. Думаю, 16-летний я сейчас бы сильно удивился тому, что можно обрести счастье в простых вещах. И что со мной все хорошо. Ведь когда-то я считал себя неправильным, сломанным", - написал он.

Сейчас же жизнь актера наладилась. Он удачно женился на актрисе Эмме Хьюитт. Пара воспитывает двух дочерей - 18-летнюю Лили и 15-летнюю Руби.

Как сообщал УНИАН, в США поклонникам Гарри Поттера обещают $1000 за просмотр всех частей без остановки.

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