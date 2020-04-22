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В США поклонникам Гарри Поттера обещают $1000 за просмотр всех частей без остановки

11:00, 22 апреля 2020
Кино и музыка
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Речь идет о 10 кинолентах продолжительностью более 25 часов / скриншот из фильма

Американская компания EDsmart намерена заплатить по 1000 долларов пяти поклонникам "Гарри Поттера", которые смогут посмотреть все фильмы франшизы без остановки.

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Об этом сообщается на сайте компании.

Для того, чтобы устроиться на «работу мечты, участникам конкурса необходимо написать эссе на 200 слов о том, почему именно они должны быть выбраны. В результате выберут 5 победителей, которые должны будут посмотреть все части «Гарри Поттера» и “Фантастических тварей” без остановки, ведя трансляцию в соцсетях.

Речь идет о 10 кинолентах продолжительностью более 25 часов (1446 минут). За каждый час просмотра им заплатят по 41,5 долларов, что в сумме составит около 1 тысячи долларов. Кроме денежного приза, они получат набор тематических подарков.

Участие в конкурсе «Совершенная работа мечты» доступно для всех, кому исполнилось 18 лет, кто является активным пользователем соцсетей и имеет право на работу в США.

Как сообщал УНИАН, актеры, воплотившие персонажей из вселенной Гарри Поттера, вновь объединились для нового проекта Warner Bros. Studio.

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Теги: #Гарри Поттер