Америка Феррера планирует переехать за границу.

Известная американская актриса Америка Феррера, которая сыграла в фильме "Барби" и сериале "Дурочка", планирует переехать в Великобританию вместе с мужем и детьми. По информации Daily Mail, звезда ищет "лучших возможностей" для своей семьи.

Инсайдеры утверждают, что решение Ферреры связано с разочарованием результатами президентских выборов в США, на которых победу одержал Дональд Трамп. Актриса активно поддерживала кандидатуру Камалы Харрис.

"Она опустошена тем, что Камала проиграла", - говорят источники.

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Сообщается, что переезд не означает завершение актерской карьеры Ферреры. Она планирует "сохранить присутствие" в США, чтобы продолжать работать и бороться за права латиноамериканцев и женщин.

"Она хочет, чтобы у ее детей были лучшие возможности, и именно поэтому жизнь за рубежом играет решающее значение", - добавляют инсайдеры.

Ферреру уже заметили в Лондоне, где она посещала частную школу, вероятно, подыскивая учебное заведение для своих детей.

Кто такая Америка Феррера

Америка Феррера - лауреат премий "Эмми" и "Золотой глобус" за роль в сериале "Дурочка". Она также снималась в фильмах "Барби", "CSI: Место преступления" и других.

Напомним, премьеру фильма "Микки 17" перенесли.

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