Она также показала новые фото ребенка.

Скандальная украинская блогерша-миллионица Таня Пренткович, которая вместе с детьми и бойфрендом уехала из Украины во время войны, рассекретила имя своей новорожденной дочери.

На днях она родила третьего ребенка в Португалии, где находится с семьей больше года. Блогерша уже показывала лицо малышки в сети, однако не спешила рассказывать, как ее назвали. Но позже все же опубликовала новые фото дочери в Instagram и написала ее имя.

"Эва", - лаконично подписала кадр Таня и добавила смайлик в виде белого сердечка.

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Интересно, что блогерше начали писать об украинской версии имени с буквой "Е" в начале. Но она подчеркнула, что дочь именно Эва, а не Ева.

Что известно о выезде Тани Пренткович и ее бойфренда Андрея Гонковского за границу

В прошлом году Пренткович с детьми поехала на отдых на Мальдивы. В то время стало известно, что ее гражданский муж Андрей Гонковский выехал в Польшу как волонтер якобы для рабочей поездки, но потом оказался тоже на Мальдивах. Кадры с отдыха опубликовали в сети и пару захейтили за неправду.

После длительного молчания они вышли на связь с подписчиками, извинилась за ситуацию и сообщили, что семье приходят угрозы. По их словам, из-за опасности они приняли решение жить за границей. К слову, Таня и Андрей официально не женаты, однако имеют уже второго общего ребенка. Также у блогерши есть старший сын Иван от предыдущих отношений.

Напомним, ранее актриса Анна Кошмал во второй раз стала мамой. Она родила дочь, которую назвала Софией.

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