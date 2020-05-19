Дженнифер Энистон заметили с обручальным кольцом от Брэда Питта

Эскиз кольца собственноручно создал Брэд Питт, а само украшение обошлось ему в полмиллиона долларов.

Актриса Дженнифер Энистон начала снова носить кольцо, которое ей когда-то подарил Брэд Питт по случаю помолвки.

Об этом пишет Mirror.

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Эскиз кольца собственноручно создал Брэд Питт, а само украшение обошлось ему в полмиллиона долларов. Причем Питт заранее оговорил в контракте, что кольцо будет сделано в единственном экземпляре. Само кольцо актер преподнес экс-жене в 2000 году, когда состоялась их свадьба.

То, что Энистон хранила его 20 лет и надела по случаю встречи с Питтом, который, как она знала, обязательно должен быть на церемонии, фанаты расценили как декларацию ее сохранившихся чувств к актеру и желание начать все с начала.

Напомним, по последним слухам, Брэд Питт встречается с 31-летней художницей и актрисой Алли Шокат.

Как сообщал УНИАН, бывший супруг актрисы Дженнифер Энистон Джастин Терру, который провел с ней в браке два года, хочет выпустить автобиографию, где расскажет об их отношениях.