Бывший муж Дженнифер Энистон хочет выпустить книгу об их отношениях: любила другого

По информации источника, Брэд Питт в ярости от этой новости.

Бывший супруг актрисы Дженнифер Энистон Джастин Терру, который провел с ней в браке два года, хочет выпустить автобиографию, где расскажет об их отношениях.

Об этом пишет журнал Cosmopolitan со ссылкой на американские таблоиды.

Читайте такжеДженнифер Энистон ошеломила фанатов подробностями из своего детстваОтмечается, что Джастин постоянно чувствовал себя альтернативой Брэду Питту. Сейчас он думает, что потратил время на отношения с женщиной, которая все эти годы любила другого.

Пока не известно, как отреагировала бывшая супруга Джастина на такую новость. Но вот Питт, по словам источника, близкого к окружению актера, уже пытается что-то предпринять.

«Брэд пришел в ярость от такой новости. Он хочет остановить этот процесс и защитить Дженнифер от этого», – заявил инсайдер.

Ранее УНИАН сообщал, как Дженнифер Энистон провела вечер с экс-бойфрендом.