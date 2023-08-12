Группа представила новую песню и зажигательное видео к ней.

Вокалист группы TVORCHI Джеффри Кенни решился на кардинальные изменения имиджа. Ради нового клипа певцу покрасили волосы.

Процесс смены имиджа снимали на видео, которое уже появилось на Instagram-странице TVORCHI. Артисты отметили, что идею перекрасить вокалисту волосы предложил режиссер.

"Когда режиссер нашего нового клипа предложил немного изменить наш стиль, первые слова Джеффри были: "Oh nononono", - рассказали участники группы.

Как оказалось, вокалисту осветлили волосы. Он стал блондином, и уже снялся в клипе с обновленной прической.

Новый имидж Джеффри из TVORCHI - видео

Также артисты уже представили клип, ради которого Джеффри изменил образ. Группа выпустила новую песню I Can't Stop. В зажигательном видео артисты "переместились" в прошлое. Они примерили ретро-наряды и показали зажигательные танцы.

"I Can't Stop - дебютный эпизод нашего пятого полноформатного альбома, релиз которого планируется уже этой осенью. Он о пьянящей любви, сбивающей с ног. Это история из параллельной реальности, с другой планеты, которую мы откроем для вас совсем скоро", - говорится в описании к клипу.

TVORCHI - I Can't Stop (клип)

Реакция сети

Комментаторы положительно оценили новую работу группы. Фаны пишут, что клип им понравился, а прическа Джеффри их приятно поразила. Также они отметили:

"Вы такие стильные! И в музыкальном плане, и в видео! Как всегда! Вы - гордость нашей страны"

"Вау, прикольно! И очень стилево. Ставлю жирный лайк"

"TVORCHI - это музыкальный феномен! Ваша музыка вдохновляет на отличные идеи!".

Группа TVORCHI - что известно

Напомним, в состав группы входят Андрей Гуцуляк и Джеффри Кенни. В этом году они представляли Украину на Евровидении. TVORCHI исполнили песню Heart of Steel.

За мгновение до выхода на сцену музыканты узнали, что россияне ударили ракетами по Украине. Гуцуляк и Кенни увидели в новостях, что оккупанты били по Тернополю - городу, где они основали свою группу. Несмотря на все они вышли на сцену и "разорвали" зал своим выступлением. TVORCHI заняли шестое место.

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