Актер надеется, что мир возобладает и удастся найти ненасильственные решения.

Американский актер Джаред Лето поддержал Украину на фоне военных действий со стороны России.

На своей странице в Instagram он призвал украинцев быть осторожными и выразил надежду, что мир одержит верх и удастся найти ненасильственные решения.

"Моим друзьям и семье в Украине - мое сердце разрывается из-за того, что ситуация обострилась таким разрушительным образом. Пожалуйста, будьте очень осторожны и будьте максимально в безопасности. Мои мысли с вами и вашим близким в это хаотичное и разрушительное время. Я надеюсь, что мир одержит верх и в конце концов будут найдены ненасильственные решения",-написал Джаред Лето.

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