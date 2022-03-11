Актер и певец продолжает поддерживать Украину.

Американский актер Джаред Лето снова поддержал Украину на фоне войны, которую развязала Россия. Певец провел прямой эфир на своей странице в Instagram и пообщался с украинцами.

Одним из его собеседников оказался юноша из Одессы. Когда актер узнал о том, откуда парень, он даже напел песню.

"Ах, Одесса, жемчужина у моря", - пропел Джаред Лето.

Собеседник был приятно удивлен тем, что актер знает такие песни. В комментариях поклонники выразили Джареду Лето свою благодарность, ведь украинцам важно видеть и ощущать поддержку из других стран.

Напомним, ранее артист призвал украинцев быть осторожными и выразил надежду на воцарение мира. Джаред Лето отмечал, что его сердце "разрывается" из-за ситуации в Украине.

"Мои мысли с вами и вашим близким в это хаотичное и разрушительное время. Я надеюсь, что мир одержит верх и в конце концов будут найдены ненасильственные решения",-написал Джаред Лето.

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