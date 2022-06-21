Актер обожает заниматься скалолазанием.

Голливудский актер и музыкант Джаред Лето отправился в отпуск на юг Франции. Там он купается в Средиземном море и покоряет скалы.

Об этом сообщает Daily Mail.

Интересно, что таким экстремальным видом спорта он занимается без всякой страховки. Один неверный шаг, и ему может грозить смертельная опасность. Но, кажется, звезду "Отряда самоубийц" это совсем не волнует, ведь он очень любит адреналин.

К счастью, Лето обладает хорошей физической формой и навыками, поэтому в этот раз обошлось без происшествий. Хотя в 2020 году он едва не погиб при восхождении на гору в штате Невада.

Стоит отметить, что Джаред давно занимается скалолазанием. Он без страха покоряет не только горные вершины, но и самые крутые скалы.

Напомним, Джаред Лето поддерживает Украину в развязанной РФ войне. Он провел прямой эфир на своей странице в Instagram и пообщался с украинцами.

Одним из его собеседников оказался юноша из Одессы. Когда актер узнал о том, откуда парень, он даже напел песню.

"Ах, Одесса, жемчужина у моря", - пропел Джаред Лето.

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