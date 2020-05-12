"Танцующий миллионер" Джанлука Вакки впервые станет отцом (видео)

Еще несколько лет назад Джанлука Вакки утверждал, что не готов к детям.

52-летний «миллионер» Джанлука Вакки, который стал звездой YouTube благодаря танцам с молодыми девушками, впервые станет отцом.

Об этом он сообщил в своем Instagram.

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Еще несколько лет назад Джанлука Вакки утверждал, что не готов к детям, но, видимо, страстный роман с одной из героинь роликов не оставил танцора равнодушным.

Впервые девушка по имени Шэрон, которая младше миллионера на 25 лет, появилась в его роликах в соцсетях три года назад. Постепенно жаркие танцы со множеством красоток сменились фотографиями идиллии с Шэрон. И вот в Международный день матери пара объявила, что скоро станет родителями.

«Я так мечтал об этом!» - признался Вакки.

Как сообщал УНИАН, 48-летний Илон Маск стал отцом в шестой раз. Певица Клэр Буше, более известная под сценическим псевдонимом Grimes, осчастливила миллиардера Илона Маска, родив ему.