У Илона Маска родился шестой ребенок (фото)

У бизнесмена уже есть пятеро детей от бывшей жены Жюстин Уилсон.

48-летний Илон Маск стал отцом в шестой раз. Певица Клэр Буше, более известная под сценическим псевдонимом Grimes, осчастливила миллиардера Илона Маска, родив ему.

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О столь важном событии в своей жизни 48-летний Илон сообщил в социальной сети.

«Мама и ребенок в порядке», - отметил он. К слову, о беременности возлюбленной предпринимателя стало известно в начале января. Для 31-летней Клэр этот ребенок стал первым. Уже известно, что пара выбрала для наследника необычное имя, которое не пришлось по душе их близким.

У бизнесмена уже есть пятеро детей от бывшей жены Жюстин Уилсон.