Супруги уже успели прогуляться по живописному старому итальянскому городу и насладиться вкусной неаполитанской кухней.

После вылета из "Танцев со звездами" Джамала решила отдохнуть и отправилась в отпуск. Впервые за долгое время она улетела за границу не с сыновьями, а только с мужем Сеит-Бекиром Сулеймановым.

Для романтической поездки пара выбрала Италию. По словам певицы, они с мужем "ткнули пальцем, куда можно быстро полететь прямым рейсом" и наткнулись на Неаполь – город-миллионник в Италии.

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"Наконец вдвоем. Не спрашивайте почему именно Неаполь. Купили первый прямой перелет, который увидели", – поделилась Джамала в Instagram.

В Италию звездные супруги прилетели вечером, поэтому успели увидеть не так много. Они попробовали блюда местной кухни, заказав пиццу на ужин, и прогулялись по старому центру.

Для выхода Джамала выбрала стильный черно-белый look – штаны палаццо, короткий топ и удлиненный жакет с принтом "гусиная лапка". Она завершила образ массивными серьгами, кольцами и трендовой подвеской на шее, а волосы оставила распущенными.

Джамала также попросила подписчиков подсказать ей интересные места и хорошие рестораны в Неаполе.

Напомним, ранее сообщалось, что клипы Джамалы исчезли с ее YouTube- канала. Пока не понятно - они скрыты или вовсе удалены. Сейчас Джамала пытается восстановить доступ к своему YouTube-каналу.

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Автор: Виктория Гордиенко