Джамала пытается восстановить доступ к своему YouTube-каналу.

Известная певица Джамала отреагировала на исчезновение своих клипов за последние три года с YouTube-канала. При этом она не сказала, кто именно удалил ее клипы.

В инста-сториз звезда рассказала, что уже не работает со своим продюсером Игорем Тарнопольским, у которого был доступ к YouTube-каналу.

"У меня только один ответ на все ваши вопросы. Уже три месяца я не сотрудничаю с Игорем Тарнопольским и полностью изменила менеджмент. Сейчас ключи от YouTube-канала Jamala мне не принадлежат, но я с командой работаю над их восстановлением", - написала звезда.

Также на прекращение сотрудничества отреагировал и сам Тарнопольский. По его словам, он 11 лет занимался раскруткой Джамалы, а в итоге его оставили "за бортом". Кроме того, он отметил, что клипы не удалял.

"О разрыве она сообщила мне лично, в присутствии мужа, не объяснив причин. Красиво хлопнуть дверью всегда проще. Закрыть все дела и обязательства по контрактам намного сложнее. Манипуляция и шантаж в публичной сфере - это непрофессионально, поскольку все стороны знают, какие есть варианты решения ситуации, в которой мы все оказались", - заявил Тарнапольский изданию "СЛУХ".

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Автор: Диана Могилевич