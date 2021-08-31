На YouTube больше нет клипов певицы за последние три года.

Клипы популярной певицы Джамалы исчезли из ее YouTube-канала. Пока не понятно - они скрыты или вовсе удалены.

Отмечается, что это мог сделать только продюсер звезды Игорь Тарнопольский, так как именно у него есть доступ ее каналу на сервисе. Сама певица пока никак не прокомментировала ситуацию.

Напомним, Джамала стала участницей пятого сезона шоу "Танцы со звездами". С кем выйдет на паркет танцевального шоу звезда пока неизвестно.

"У меня будет шанс научиться, вывести танцевальные скиллы на новый уровень, ведь я - участница нового сезона шоу "Танцы со звездами" на телеканале 1+1. Конечно, будут взлеты и падения. Но буду очень ждать, что вы меня поддержите во всех моих проявлениях. До встречи на "Танцах"", - прокомментировала Джамала свое участие.

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Автор: Диана Могилевич