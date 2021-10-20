Певица считает, что она выиграла в соревновании со стереотипами и предубеждениями.

Украинская певица Джамала, которая на седьмом эфире покинула шоу "Танцы со звездами", эмоционально прокомментировала свой вылет из проекта. По словам артистки, она "снова победила".

На своей странице в Instagram Джамала поблагодарила всех, кто помогал ей осваивать танцы.

По словам певицы, она не жалеет об участии в проекте, ведь шоу дало ей возможность испытывать себя.

"И я снова победила!!! Победила в соревновании со стереотипами и предубеждениями. Я доказала себе и вам, что можно быть одновременно певицей, мамой, можно выиграть все вокальные конкурсы", - написала Джамала.

Отдельно она отметила своего партнера по танцам Антона Нестерко. Джамала пожелала ему возвращения на паркет в следующем сезоне. Также певица пошутила, что будет ревновать Нестерко к его новой партнерше. По словам звезды, она уже давно не видела на шоу танцовщика такого уровня.

"Я показала, что на соревнования необязательно идти со статусом. На паркете нет народных артистов, победительниц Евровидения, олимпийских чемпионов и тому подобное. На паркете есть только много работы и 100% искренность. И она была со мной весь проект — в движениях и номерах, в словах и эмоциях. Ни одна мелодия или песня в моих выступлениях не была случайной!!!",- эмоционально добавила Джамала.

Также она отдельно поблагодарила фанатов и зрителей шоу, которые болели за нее в "Танцах со звездами". По словам Джамалы, эта поддержка вдохновляет ее быть смелой. На паркете певица нашла настоящих друзей, поэтому она покидала проект почти без грусти Всем участникам, которые остались на шоу, она пожелала силы и азарта.

Накануне вылета из шоу "Танцы со звездами" Джамала дала УНИАН эксклюзивное интервью, которое можно прочитать по этой ссылке.

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Автор: Полина Кузенко