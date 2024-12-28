Исполнительница раскрыла свой секрет эффективного похудения.

Известная украинская певица Джамала рассказала о восстановлении после третьих родов и возвращении к прошлой форме тела. Артистка ответила, сколько лишних килограммов набрала во время беременности.

Как известно, в мае этого года звезда в третий раз стала мамой. У нее родился сын Алим. В комментарии для программы "Невероятная правда о звездах" исполнительница не стала скрывать, что действительно набрала большой вес во время вынашивания третьего мальчика под своим сердцем.

По словам знаменитости, на роды она шла с весом больше ее обычного на 20 килограммов. Сначала Джамала корила себя за такой большой вес, но потом поняла, что в этом нет смысла и начала совершенствовать свой внешний вид.

Через полгода после появления на свет малыша артистка почти полностью вернулась к привычному рабочему ритму и наладила свой режим. В частности, певица добавила к ежедневной рутине занятия спортом и начала сбалансировано питаться. Джамала старается не ограничивать себя, чтобы не вредить сыну, но и не переедает по вечерам.

"Во время беременности набрала 20 кг. Я иногда себя ругаю, но иногда себя и жалею. Конечно, занимаюсь пилатесом, йогой, стараюсь сбалансировано питаться. После 18:00 стараюсь больше не есть", - поделилась знаменитость.

К слову, Джамала воспитывает еще двух старших сыновей: 6-летнего Эмира и 4-летнего Селима.

Напомним, ранее Джамала показала своего семимесячного сына и семейную прогулку по Киеву. Также исполнительница поздравила самого младшего члена семьи с важным праздником.

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