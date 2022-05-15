Представители Азербайджана и Грузии утверждают, что оценили Kalush Orchestra наивысшим баллом.

Представители Азербайджана и Грузии заявили, что жюри во время оглашения финальных результатов ошиблись. Их страны якобы отдали группе Kalush Orchestra максимальные 12 баллов.

Так, общественный вещатель Грузии сообщает, что у них есть нотариально заверенный документ, где указана их оценка Украине. Его уже отправили организаторам. Из-за проблем со связью грузины не смогли самостоятельно огласить баллы, поэтому это сделал один из руководителей песенного конкурса Мартин Остердал. На таблице, обнародованной организаторами, Украине приписали 6 баллов, а 12 отдали Великобритании.

Азербайджанский портал 1news.az сообщает, что у них возникла похожая ситуация - Мартин Остердал объявил, что Азербайджан дает максимальную оценку Великобритании. Тем не менее, представители этой страны не знают, почему не смогли выйти в эфир лично — уверяют, что никаких технических неполадок с их стороны не было.

"По этому вопросу проводится рассмотрение, результаты которого будут представлены во внимание широким массам", - заявила руководительница азербайджанской программы Sabaha saxlamayaq Фарида Расулова.

Но несмотря на это, украинской группе Kalush Orchestra все же удалось одержать победу. Суммарно они получили 631 балл, что является наивысшим показателем за всю историю, когда Украина принимала участие в этом песенном конкурсе.

Напомним, Loboda зажгла под песню Kalush Orchestra.

Также УНИАН писал, что украинское жюри оправдалось за свои баллы.

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