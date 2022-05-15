Теперь госпожа Стефания - самая известная мама города Калуш.

Когда группа Kalush Orchestra начал активную подготовку к Евровидению, а их песня "Stefania" только становилась популярной, все думали, что она посвящена любимой девушке. Но на самом деле Стефания - мама фронтмена группы Олега Псюка. Женщина живет в Калуше и работает продавщицей в магазине. В интервью ТСН рассказала - совсем не привыкла к тому, что ее узнают на улицах.

"Мне, наверное, надо ходить под черной панамой, а Олегу — под розовой, чтобы нас не узнавали. Пошла на базар, слышу: "Ой, Стефания, звездная мама! А можно с вами сфотографироваться?". Я говорю: "Сфотографируйтесь, но не знаю зачем то вам. Если бы с моим сыном фотографировались, то еще понимаю", - рассказала женщина.

Стефания говорит - даже не догадывалась, что стала музой для своего сына. А также добавляет, что читает все комментарии под клипами Олега. Впрочем то, что он выбрал шоу-бизнес, а не программирование, приняла относительно недавно. Но к стилю в одежде так до сих пор и не привыкла.

"Когда Олег начал писать тот рэп и начал ходить в тех штанах, для меня вообще был шок. Я говорила, что так ходят бомжи. Это сейчас он мужчина. А в седьмом классе малое, худое, еще и кашляет, и штаны на 10 размеров больше", - вспомнила мама фронтмена группы Kalush Orchestra.

Напомним, солист Kalush Orchestra объяснил, почему призвал мир спасти "Азовсталь".

Также УНИАН писал, что "пророческое" фото Зеленского в панаме произвело фурор в сети.

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