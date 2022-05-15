Подозрительные результаты голосования обнаружили у Азербайджана, Грузии, Черногории, Польши, Румынии и Сан-Марино.

Европейский вещательный союз (EBU) отзывает голоса жюри из шести стран — Азербайджана, Грузии, Черногории, Польши, Румынии и Сан-Марино. Причина — нарушение правил голосования.

Об этом сказано на официальном сайте песенного конкурса.

Сообщается, что Европейский вещательный союз выявил при анализе голосования жюри определенные неправильные схемы голосования.

"EBU крайне серьезно относится к любым предполагаемым попыткам манипулирования голосованием на конкурсе "Евровидение" и имеет право отозвать такие голоса в соответствии с Официальными инструкциями по голосованию, независимо от того, могут ли такие голоса повлиять на результаты и/или исход голосования", — сказано в сообщении.

Напомним, украинское жюри оправдалось за свои баллы. Меньше чем через сутки после финала Евровидения разгорелся скандал на фоне того, что украинские судьи якобы не оценили польского конкурсанта.

Также УНИАН перечислил страны, которые отдали Украине меньше всего баллов на Евровидении.

Вас также могут заинтересовать новости: