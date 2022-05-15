Певица, которая долгое время жила и работала в России, поддержала украинскую группу после их победы на Евровидении в Турине.

После того, как 14 мая стало известно о победе Kalush Orchestra на Евровидении-2022, многие звезды поздравили артистов с наградой. Обрадовалась победе Украины и Светлана Лобода, которая в 2009 году представляла нашу страну на этом же песенном конкурсе.

Несмотря на то, что Лобода долгое время жила и работала в России, после полномасштабного вторжения 24 февраля она поддержала свою родную страну (правда, не сразу). Сейчас она высказалась о победе Kalush Orchestra.

Певица опубликовала в своем Telegram-канале видео, где она пританцовывает под песню "Stefania".

"Это победа, за которой будет следующая", - написала в комментарии артистка, намекнув на победу Украины в войне с Россией.

Напомним, украинский продюсер Игорь Кондратюк высказался о российских звездах, которые либо молчат о войне в Украине, либо поддерживают путинский режим. Он упомянул и о Светлане Лободе, которая, по его мнению, "поздно вср*лась".

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