"Режим зверя": Дуэйн Джонсон поразил горой мышц (фото)
Известный американский актер и рестлер Дуэйн Джонсон, известный по прозвищу Скала, поразил поклонников (а по больше части поклонниц) снимком с тренировки.
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Фото актер опубликовал на своей странице в Instagram.
На снимке Джонсон позирует в тренажерном зале. На Дуэйне надета зеленая влажная от пота майка, а в руках он держит полотенце. Майка на длинных лямках открывает мускулистые плечи актера и его фирменные татуировки.
"Режим зверя", "Легенда", "Следующий президент", "Жарче, чем летний день в аду", - прокомментировали поклонники.
Как сообщал УНИАН, ранее еще один известный силач Шварценеггер показал, как на карантине развлекается с ослицей.
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