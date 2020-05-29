Шварценеггер показал, как на карантине развлекается с ослицей (видео)

Железный Арни взял на тренировку свою ослицу Лулу.

72-летний Арнольд Шварценеггер не скучает во время карантина, а продолжает качаться в зале. Да еще и в компании любимого домашнего питомца.

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Забавное видео актер опубликовал на своей странице в Instagram.

"Лулу качается", – написал Арни.

На видео Шварценеггер выполняет упражнения на тренажерах, а Лулу с любопытством наблюдает за происходящим.

"Правило первое, никаких оправданий - играй как чемпион", - прокомментировал видеоролик другой знаменитый актер Джеймс Белуши.

"Отличный партнер для тренировок!", "Потренировался бы с вами", "Каждый раз, когда вижу видео с Арнольдом, получаю мотивацию", - написали поклонники.

Как сообщал УНИАН, ранее Арнольд Шварценеггер сел на шпагат с сигарой в зубах.

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