Известная певица с отросшими корнями показала стальной пресс

Дуа Липа опубликовала новое фото.

Британская певица Дуа Липа опубликовала в Instagram новую фотографию, где предстала в абсолютно новом образе.

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Девушка поэкспериментировала с волосами и перекрасилась в блонд. Кажется, что звезда давно перекрасила волосы, потому что сильно отросли корни. А челку она заколола двумя красными заколками.

Также Дуа надела красный топ с рукавами. А его изюминкой стало глубокое декольте, которое подчеркнуло грудь певицы. Кроме того, звезда надела белую юбку с красными вкраплениями. С помощью такого "лука" Липа смогла подчеркнуть свой стальной пресс.

Как сообщал УНИАН, Слава из "НеАнгелов" показала фигуру в купальнике после рождения двоих детей.

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