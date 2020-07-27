Известная певица с отросшими корнями показала стальной пресс
12:35, 27 июля 2020Звезды
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Дуа Липа опубликовала новое фото.
Дуа показала фото / instagram.com/dualipa
Британская певица Дуа Липа опубликовала в Instagram новую фотографию, где предстала в абсолютно новом образе.
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Девушка поэкспериментировала с волосами и перекрасилась в блонд. Кажется, что звезда давно перекрасила волосы, потому что сильно отросли корни. А челку она заколола двумя красными заколками.
Также Дуа надела красный топ с рукавами. А его изюминкой стало глубокое декольте, которое подчеркнуло грудь певицы. Кроме того, звезда надела белую юбку с красными вкраплениями. С помощью такого "лука" Липа смогла подчеркнуть свой стальной пресс.
Дуа показала пресс / instagram.com/dualipa
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