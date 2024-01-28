Блогерша ответила на вопрос подписчицы.

Блогерша и жена певца Виктора Павлика - Екатерина Репяхова - рассказала, видится ли она с дочкой мужа, которую зовут Кристина. Оказалось, что все не так просто в их отношениях.

"Не видимся. Почему не спрашивайте. Я отвечаю за своих родственников. Со всеми моими Миша видится. С Кристиной мы в прекрасных отношениях, но инициативы от нее никогда не было. От Виктора Павлика тоже (чтобы они увиделись). А я со своими инициативами не лезу. Я инициирую только встречу с бабушкой Шурой. Потому что это святое", - написала Екатерина.

Такой вопрос возник у подписчиков после того, как Виктор Павлик опубликовал фото с дочкой и внуком. Какова причина того, что Екатерина не участвовала в этой встрече и никогда не показывала их совместные фотографии - блогерша не написала.

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Напомним, у певца Виктора Павлика есть страшный 39-летний сын Александр от первой жены и 37-летняя дочь Кристина от вторых отношений. К сожалению, второй сын мужчины, Павел, умер в 2020 году от рака костей.

Ранее жена певца - 29-летняя Катя Репяхова - говорила, что она общается хорошо со взрослыми детьми Павлика, хоть они не сразу приняли выбор отца. У Екатерины и Виктора есть общий сын Михаил, которому сейчас 3 года.

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