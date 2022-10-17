Артист побывал в гостях у дочери от предыдущего брака.

Украинский певец Виктор Павлик опубликовал в своем блоге фотографии, сделанные дома у единственной дочери. На снимках артист позирует и с единственным внуком.

Так, исполнитель отметил, что он съездил в гости к своим родственникам и провел с ними время.

"Навестил дочь и внука", - написал исполнитель песни "Ні обіцянок, ні пробачень" в своем Instagram-блоге.

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Комментаторы обратили внимание на то, что дочь Виктора Павлика очень похожа на своего отца. Сходства увидели также между внуком и звездным дедушкой. Вот что пишут поклонники:

"Очень красивая дочь, похожа на папу"

"Ого, вот это семейка!"

"Дочь старше жены. Вот это да"

"Такая взрослая дочь"

Напомним, недавно молодая жена Павлика заявила об их расставании. Так, Екатерина Репяхова рассказала, что месяц не будет видиться со своим мужем.

Также УНИАН писал, что экс-жена Виктора Павлика высказалась о смерти их общего сына.

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