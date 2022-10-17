Виктор Павлик и Екатерина Репяхова / Фото - instagram.com

Украинский певец Виктор Павлик опубликовал в своем блоге фотографии, сделанные дома у единственной дочери. На снимках артист позирует и с единственным внуком. 

Так, исполнитель отметил, что он съездил в гости к своим родственникам и провел с ними время. 

"Навестил дочь и внука", - написал исполнитель песни "Ні обіцянок, ні пробачень" в своем Instagram-блоге. 

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Комментаторы обратили внимание на то, что дочь Виктора Павлика очень похожа на своего отца. Сходства увидели также между внуком и звездным дедушкой. Вот что пишут поклонники:

  • "Очень красивая дочь, похожа на папу"
  • "Ого, вот это семейка!"
  • "Дочь старше жены. Вот это да"
  • "Такая взрослая дочь"
Павлик с дочерью / фото instagram.com/viktorpavlik
Павлик с внуком / фото instagram.com/viktorpavlik

Напомним, недавно молодая жена Павлика заявила об их расставании. Так, Екатерина Репяхова рассказала, что месяц не будет видиться со своим мужем.

Также УНИАН писал, что экс-жена Виктора Павлика высказалась о смерти их общего сына.

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