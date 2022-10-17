Украинский певец Виктор Павлик опубликовал в своем блоге фотографии, сделанные дома у единственной дочери. На снимках артист позирует и с единственным внуком.
Так, исполнитель отметил, что он съездил в гости к своим родственникам и провел с ними время.
"Навестил дочь и внука", - написал исполнитель песни "Ні обіцянок, ні пробачень" в своем Instagram-блоге.
Реакция соцсетей
Комментаторы обратили внимание на то, что дочь Виктора Павлика очень похожа на своего отца. Сходства увидели также между внуком и звездным дедушкой. Вот что пишут поклонники:
- "Очень красивая дочь, похожа на папу"
- "Ого, вот это семейка!"
- "Дочь старше жены. Вот это да"
- "Такая взрослая дочь"
Напомним, недавно молодая жена Павлика заявила об их расставании. Так, Екатерина Репяхова рассказала, что месяц не будет видиться со своим мужем.
Также УНИАН писал, что экс-жена Виктора Павлика высказалась о смерти их общего сына.