Инна позволила девочке кардинально сменить имидж.

Жена известного ведущего Тимура Мирошниченко - адвокат и блогерша Инна - решила осуществить мечту приемной дочери Ангелины, которую удочерили в июне этого года. Звездная мамочка позволила 8-летней девочке сменить прическу.

В своем Instagram женщина рассказала, что дочь давно хотела покрасить волосы в розовый цвет. Поэтому, Инна не была против. Более того, она даже помогла девочке. Ангелине покрасили волосы тинтом, который смывается и не является вредным. Инна опубликовала фотографии девочки в новом образе.

"Плюс одна сбывшаяся мечта. Когда Ангелина узнала, что этот тинт смывается, то решила никогда больше не мыть голову", - в шутку подписала кадр Мирошниченко.

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Жена ведущего поделилась, что после окрашивания розовыми стали не только волосы, но и ванна, полотенца, часы. Однако Инна готова идти на такие "жертвы", чтобы сделать Ангелину счастливой.

"Кто-то очень хотел розовые волосы! Поэтому теперь розовая я, ванна, полотенца, часы и еще куча всего. Но ребенок самый счастливый", - добавила женщина.

К слову, Мирошниченко в браке с 2018 года. Кроме Ангелины, они воспитывают двоих детей: 6-летнюю дочь Мию и 4-летнего сына Марка. А также год назад пара усыновила мальчика Марселя, которому сейчас 3 года.

Напомним, ранее Инна Мирошниченко призналась, как родители отреагировали на идею усыновления детей.

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