Девушка поделилась переживаниями родных людей.

Жена ведущего Тимура Мирошниченко - Инна - рассказала, как их родители отреагировали на желание усыновить детей.

Девушка подчеркнула, что эту идею они не согласовывали с родными. Поэтому, когда впервые о ней рассказали, то у родителей было немало вопросов относительно правильности такого решения.

"Они были немного в шоке. Бабушки переживали, хватит ли у них сил на троих внуков. Мой папа [Инна] спросил: "Это окончательное решение?". И после "да" просто поздравил. Когда дошло до усыновления во второй раз, и мы сказали, что ищем ребенка 8-12 лет, моя мама была в шоке уже не немного. Просила подумать, потому что это "сформированная личность". "Это в первую очередь ребенок", - ответила тогда я. Папа снова позвонил и спросил: "Это окончательное решение?". И снова поздравил", - написала Инна в своем Instagram.

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Но несмотря на переживания, мамы и папы супругов сразу полюбили Марселя и Ангелину, которые теперь также стали их внуками. Об этом адвокат вспоминает так:

"С первых дней и мои, и Тима родители приняли своих внуков, будто знают их всю жизнь. Иногда мне кажется, что у родителей еще больше принятия и безусловной любви, чем у нас. Они не проходили обучение, не понимают многих вещей. И очень часто бывали в шоке от того, что делает с ребенком заведение институционального ухода. И какая травмированная душа попадает в семью. Но никогда никто не сказал: "Зачем?" или "Верните назад", "А вдруг это навредит другим детям?". Это наши дети. И их внуки. Они окутали их тотальной любовью. А любовь, как известно, исцеляет любые раны".

К слову, Тимур и Инна Мирошниченко в прошлом году усыновили 3-летнего мальчика Марселя, а недавно удочерили 8-летнюю девочку Ангелину. Также супруги воспитывают 6-летнюю дочь Мию и 5-летнего сына Марко.

Напомним, ранее Тимур Мирошниченко рассказал об адаптации приемных детей в семье.

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