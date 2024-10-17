Екатерина Репьяхова поделилась, что с ней произошло.

Жена известного украинского артиста Виктора Павлика - 30-летняя блогерша и бизнесвумен Екатерина Репьяхова - пожаловалась на свое самочувствие. Женщина сообщила, что у нее возникли серьезные проблемы со здоровьем.

Блогерша вышла на связь в своем Instagram, где и рассказала об ухудшении состояния ее здоровья. Она опубликовала одну "сториз", в которой призналась, что она чувствует себя ужасно. Кроме физического, значительно ухудшилось и ее психологическое состояние.

По словам Репьяховой, она заболела циститом - воспаление мочевого пузыря. Ранее женщина уже сталкивалась с этим заболеванием, но ей удалось вылечиться и 5 лет он не надоедал ей. Однако сейчас снова произошло обострение.

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Бизнесвумен говорит, что лечебные препараты не помогают ей справиться с болезнью, а боль настолько сильная, что Екатерине даже психологически сложно это переживать.

"У меня острый приступ цистита. 5 лет ремиссии и рецидив. В первую очередь, очень больно психологически. Никакие лекарства не помогают или на очень мало", - поделилась жена знаменитости.

Больше никаких подробностей Екатерина раскрывать не стала. Вероятно, она вышла на связь с подписчиками, чтобы оповестить их, что в ближайшие дни, она не сможет вести свой блог.

К слову, Репьяхова и Павлик поженились в 2020 году. Однако громкое празднование они постоянно переносили сначала из-за пандемии, а затем из-за полномасштабного вторжения. В 2021 году у супругов родился сын Миша. Уже в этом году Екатерина устроила настоящую свадьбу, которая стала сюрпризом для певца.

Напомним, ранее Екатерина Репьяхова заявила, что прекращает обследование сына и объяснила почему. Блогерша решила больше не мучить сына, у которого задержка речевого развития, постоянными походами к врачам.

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