Звездная семья находилась в Киеве во время ночной атаки на столицу.

Жена известного украинского певца Дмитрия Монатика - Ирина - рассказала об очередной ночи в укрытии из-за атаки российских оккупантов. Враг пытался нанести удар беспилотниками по украинской столице 21 июля.

Этой ночью в Киеве и области звучала воздушная тревога из-за угрозы для украинцев с неба. Благодаря украинским защитникам и силам ПВО столица осталась невредимой. Несмотря на успешную работу защитников неба, Ирина не пренебрегала безопасностью и провела ночь в укрытии.

Сразу после включения сирены жена артиста вместе с сыновьями перешла в более безопасное место. Следовательно, женщина, 8-летний Даниил и 7-летний Платон несколько часов просидели в подземном паркинге их дома.

Видео дня

В своем Instagram Ирина опубликовала кадр и показала, как прошла их ночь. Мальчики спали в авто, а мама следила за ситуацией в Киеве и оберегала их сон. В подписи к кадру возлюбленная Монатика выразила благодарность силам ПВО.

"Опять ночь на парковке. Слава Богу, хоть свет был. Спасибо силам ПВО и всем защитникам и защитницам", - отметила Ирина.

Напомним, ранее Монатик озвучил сумму, которую заработал на мажорной свадьбе, где выступал с Галкиным. Заработанные деньги, по его словам, он передал ВСУ.

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