Заработанные деньги, по его словам, он передал ВСУ.

Украинский певец Дмитрий Монатик, который недавно засветился на украинской свадьбе в Италии вместе с Максимом Галкиным, отчитался о своем заработке.

Артист опубликовал соответствующий пост-отчет о завершении своего тура в Канаде, США и Европе. Кроме этого, он вспомнил о частном мероприятии, на котором развлекал украинцев в компании Максима Галкина. В частности, за выступление на свадьбе артист заработал 20 тысяч евро.

За тур и корпоратив Дмитрию Монатику удалось собрать 90 500 долларов, которые он направит на поддержку ВСУ и пострадавшим во время войны украинцам.

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"Отчитываюсь более подробно: концерты в США и Канаде принесли нам 59 500 долларов. Также благодаря выступлению на частном мероприятии я добавил еще 20 000 долларов. Еще 10 000 евро принесло нам выступление на Кипре! Также наша команда еще ждет завершения розыгрыша картины "Любовь космических масштабов", которую я создал в галерее Нью-Йорка. Таким образом, во время этого выезда команды в тур по США и Канаде, а также выступлений в Европе, нам удалось собрать 90 500 долларов (79 500 долларов и 10 000 евро)", - отчитался Монатик.

Напомним, что роскошная свадьба состоялась на берегу озера Комо в Италии. Событие подняло гору хейта от украинцев, которые считают, что такая роскошь неуместна во время войны и постоянных обстрелов.

Позже невеста отреагировала на хейт и сказала, что они с мужем уже давно не живут в Украине, но они поддерживают родную страну.

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