Жена певца дала понять, что она уже обсуждала этот вопрос с мужем.

Жена 21-летнего победителя "Голосу країни" Романа Сасанчина Иванна, которая старше его на четыре года, заговорила о втором ребенке. Пара уже воспитывает маленькую доченьку, но сейчас у избранницы певца появились мысли о пополнении.

Так, Иванна показала в Stories архивные фото, на которых она была беременной. Жена Сасанчина признала, что видит много женщин, которые ждут ребенка. И это вызывает у нее ностальгию.

"Может и впрямь пора за второй куклой?" - спросила Иванна.

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Также жена певца дала понять, что она уже обсуждала этот вопрос с мужем. Как оказалось, сам Сасанчин даже знает, кого хочет. Артист мечтает, чтобы у него было две дочери.

Будет ли жена Сасанчина заводить второго ребенка - пока неизвестно. Иванна рассказывала, что первая беременность далась ей непросто. Она часто лежала в больницах и не скрывала, что волновалась за ребенка. К счастью, Иванна родила здоровую девочку, которая растет копией своей мамы.

Напомним, недавно Сасанчин честно ответил, почему он не на фронте. Артист пояснил, что он не скрывается от повестки. По словам певца, он пойдет на войну, если это будет необходимо.

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