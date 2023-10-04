Сасанчин планирует не только развивать свою карьеру, но и проводить благотворительные концерты, сборы для ВСУ.

Украинский певец и победитель 10 сезона талант-шоу "Голос країни" Роман Сасанчин рассказал, чем он сейчас занимается и получал ли он повестку. 20-летний артист ответил на вопрос, почему он не на фронте.

"Вот, я на улице, я езжу в магазин, я хожу. Ну то есть я нигде не прячусь. Если дойдет очередь до меня, я никогда этого не боялся, не боюсь. С гордостью и честью пойду, если это потребуется", - заявил Сасанчин в интервью Тимуру Мирошниченко в новом выпуске шоу "Сніданок на 1+1".

Также артист рассказал, почему он не стал добровольцем и не ушел на фронт до того, как получит повестку. По словам Сасанчина, сейчас он занимается другими важными делами.

"Я сейчас стараюсь сделать то, от чего будет больше пользы", - отметил победитель "Голосу країни".

Сасанчин планирует не только развивать свою карьеру, но и проводить благотворительные концерты, сборы для ВСУ. Также певец отметил, что в отличие от других артистов, которые вспомнили об украинском языке только после начала полномасштабной войны, он делал это и до 24 февраля 2022 года.

"Это не то, что я хвастаюсь, но я пел их всегда. Потому что для меня украинская песня - это самое большое, что может быть", - пояснил победитель "Голосу країни".

Кто такой Роман Сасанчин

Молодой певец прославился благодаря проектам "Голос. Діти", и "Голос країни". В десятом сезоне второго шоу он одержал победу и получил главный приз - квартиру в Киеве. В 2020 году Сасанчин начал встречаться с девушкой, которая затем стала его женой. В декабре 2021 года артист впервые стал отцом. У него родилась дочь.

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