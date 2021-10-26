Иванна лежит в больнице на сохранении беременности.

Невеста победителя вокального шоу "Голос страны" Романа Сасанчина - Иванна - уже шестой раз за период беременности попала в больницу.

Девушка рассказала, что несколько дней назад у нее очень сильно заболел живот. Потом ей стало немного лучше, но позже боль снова усилилась. Поэтому девушку положили в больницу на сохранение. Сейчас у девушки 31 неделя.

Так, Иванна лежит под капельницами. По ее словам, лучше бы ей сделали десять тысяч уколов, чем ставили капельницы. Также девушка добавила, что сейчас ей намного легче и она готова уже бегать.

Напомним, ранее Иванна потеряла сознание из-за низкого давления. Тогда девушку тоже положили в больницу.

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Весной 2021 года Роман сделал предложение руки и сердца своей девушке Иванне спустя год отношений. Влюбленные живут вместе в квартире, которую Роман получил за победу на шоу "Голос страны".

Позже они сообщили о предстоящем пополнении в семье. У пары родится дочь.

"У нас будет лучшая доченька в мире", - сказал певец.

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Автор: Диана Могилевич