Лолита вспомнила, как ей запретили въезд в Украину.

Российская певица Лолита впервые высказалась об Украине со дня вторжения России в нашу страну.

Она ответила на критику украинцев, которые говорят о том, что она предала свою Родину. По словам Лолиты, это Родина ее предала еще в тот момент, когда ей запретили въезд в Украину.

"Я человек, которому уже шесть лет запрещен въезд на свою Родину, а мне вот в интернете пишут: "Вы предали свою Родину". А для начала Родина предала меня, если говорить серьезно", - цитируют росСМИ слова певицы.

Она добавила, что для нее главное, чтобы не убивали и решили вопрос с "националистами", а на каком языке будут говорить люди - ей все равно.

"Мне лишь бы не стреляли, не убивали и решили вопрос с националистами. А уж, на каком языке - хоть глухонемые все", - добавила Лолита.

Напомним, ранее Лолита пожаловалась на цены в России из-за санкций.

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