Певица проживает непростой период.

Украинская певица Наталка Карпа в программе "Светская жизнь" рассказала, что сейчас проживает непростой период в отношениях с супругом, героем АТО Евгением Тереховым, с которым в браке уже пять лет.

По словам звезды, после рождения дочери Златы их отношения с мужем сильно изменились. Она все чаще отдыхает с маленькой Златой одна, а супруга все чаще замечают в киевских барах.

Читайте такжеУкраинская певица похвасталась самым дорогим подарком от мужа-продюсераПри этом Карпа говорит, что она из тех женщин, которые борются за свою семью до последнего. Ведущая программы Екатерина Осадчая уточнила, вместе ли сейчас живут супруги и думали ли они о разводе. На что Наталка ответила: "Я не хочу это комментировать. Будем мы вместе или нет - Бог рассудит. Но я точно буду счастливой женщиной".

Напомним, ранее украинская певица Наталка Карпа показала в новом клипе "Долею поцілована" маленькую дочь.

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Автор: Диана Могилевич