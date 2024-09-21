Он также рассказал, реагирует ли певица на хейтерские комментарии.

Соучредитель студии звукозаписи и друг популярной украинской певицы Klavdia Petrivna - Павел Стрелецкий - рассказал, какой щедрый подарок он ей сделал после первой встречи.

Оказалось, что они познакомились в прошлом году в день ее рождения. Тогда Павел решил создать для нее полноценный музыкальный альбом.

"Наше знакомство было судьбоносным. Klavdia Petrivna впервые к нам пришла 13 августа 2023 года на свой день рождения. Мы сделали для нее подарок в виде создания целого альбома, который мы все слушаем. "Знайди мене", "Я щаслива" - эти песни создавались ею как сонграйтером. Три дня с момента ее дня рождения мы делали аранжировки, дорабатывали и накапливали материал. Она очень забавная и нестандартная личность", - рассказал Стрелецкий интервью на YouTube-канале "Суспільне".

Он также добавил, что после того, как певица рассекретила свое настоящее имя (Соломия Опрышко) и показала лицо, девушка получила хейт. Однако на критику артистка не обращает внимания, ведь знает, что в первую очередь ее полюбили за уникальный голос.

"У нее нет психологических зажимов. Мы знаем, что люди любят ее, они полюбили ее голос и поведение на сцене. Когда она сняла шляпу и открыла свое лицо - ничего не изменилось. Мы создали условия любви для артистки", - отметил Павел.

Напомним, ранее команда Klavdia Petrivna назвала сумму, которую певица заработала за два концерта в Киеве.

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