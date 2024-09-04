Украинцы скупили более 16 тысяч билетов на выступление загадочной артистки.

В команде загадочной исполнительницы Klavdia Petrivna, которая наконец полностью показала свое лицо, рассказали, сколько заработала артистка за два дебютных концерта в столице. Певица два дня подряд выступала во Дворце Спорта в Киеве.

Как сообщает издание Forbes, всего на два концерта 30 и 31 августа организаторам удалось продать 16 тысяч билетов. Klavdia Petrivna представила масштабное и яркое шоу, стоимость посещения которого колебалась. В частности, самый дешевый билет стоил почти 500 грн, а самый дорогой - более 7 тысяч грн.

Сейчас точную сумму ни музыкальный лейбл артистки Nebo Music, ни сервис по продаже билетов Concert.ua не разглашают. Однако журналисты Forbes подсчитали, что за два концерта Klavdia Petrivna удалось заработать более 10 миллионов гривен.

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"Forbes оценил его в 10-10,5 млн грн до уплаты налогов - при условии, что цены на билеты не менялись в течение периода продаж. Самый дешевый билет стоил 499 грн, цена самого дорогого - 7499 грн", - отметили в издании.

Можно было бы предположить, что с таким доходом, гонорар Klavdia Petrivna будет очень большим, однако это не так. По словам соучредителя компании Concert.ua Дмитрия Феликсова, заработок звезды будет значительно меньше или вообще будет нулевым. Дело в том, что 10 миллионов - это общая сумма без учета расходов на организацию события.

"Еще сводим все расходы, но выглядит так, что значительного дохода не будет, возможно, его не будет совсем", - поделился Феликсов.

К слову, Klavdia Petrivna больше года скрывала себя под масками и большими шляпами. Поклонники делали немало предположений, кто же может петь в образе загадочной певицы. Артистка, как и обещала, раскрыла все карты во время своих выступлений в конце августа. Долгое время в сети предполагали, что певица-инкогнито - это 18-летняя львовянка Соломия Опрышко. Хотя и Klavdia Petrivna не назвала свое настоящее имя на концертах, но ее внешний вид подтвердил слухи.

Напомним, ранее блогер показал, как выглядит Klavdia Petrivna в реальной жизни. Он поделился кадром с загадочной певицей.

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