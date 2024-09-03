Блогер показал, как выглядит Klavdia Petrivna в реальной жизни (фото)

Девушка кажется очень милой.

Блогер Олег Машуковский поделился фотографией с 19-летней Соломией Опрышко, которая выступает под псевдонимом Klavdia Petrivna. Он показал, как девушка выглядит в реальной жизни.

На сцене Klavdia Petrivna всегда появлялась в ярких образах - накидках и огромной шляпе, прикрывающей ее лицо. Однако, на самом деле, она выглядит очень мило.

Девушка обладает русым цветом волос и милыми чертами лица. На кадре, опубликованном в сети, Соломия улыбается в камеру вместе с Олегом. Вероятно, блогер знал, кто скрывается под маской и неоднократно общался с молодой артисткой, однако держал ее тайну в секрете.

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Сейчас же, после того как Соломия решилась показать свое лицо публике, он поделился совместной с ней фотографией.

Интересно и то, что многие одногруппники Соломии признались, что знали ее тайну, но не решались ее раскрыть.

"Весь колледж давно знал, кто скрывается за маской, но все старательно поддерживали тайну", – говорится в одном из сообщений.

Напомним, 31 августа Klavdia Petrivna дала сольный концерт во Дворце Спорта, где впервые полностью показала свое лицо. Во время исполнения композиции "Я тебе лгала" Klavdia Petrivna наконец-то предстала перед поклонниками без привычных шляп и маски, хотя и в солнцезащитных очках.

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