Она призналась в любви бывшему после развода.

Певица-предательница из Украины Анна Седокова вышла на связь после смерти ее экс-супруга, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, который совершил самоубийство 17 декабря в Москве. После новости об уходе в засвет спортсмена одиозная артистка загремела в больницу и лишь сейчас прокомментировала смерть бывшего.

В своем Instagram она опубликовала "сториз", в которой отметила, что до сих пор находится под наблюдением медиков страны-агрессора. По ее словам, она не оправилась от пережитого и не готова вернуться к прежней жизни.

"Хочу поблагодарить всех за поддержку в этот тяжелый период. Я все еще в больнице, и у меня пока не получается жить, как раньше", - написала предательница.

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У семьи латвийца не было денег, чтобы оплатить похороны и перевезти тело Яниса на его родину. Однако позже российские СМИ сообщили, что все расходы на себя взяла Седокова, а также баскетбольная команда Тиммы, где он играл в последнее время. Похороны состоятся 27 декабря. Артистка отметила, что пытается из больницы организовать прощание с мужем, но не указала, будет ли сама присутствовать на похоронах.

"Вместе с мамой и сестрой Яниса, а также при поддержке стран мы пытаемся достойно организовать прощание с ним всех близких и друзей", - продолжила исполнительница.

В дополнение, она написала, что до сих пор не верит в смерть экс-избранника. А также призналась ему в любви после развода. Предательница подчеркнула, что якобы "будет любить Яниса вечно".

"Я скучаю. Мне кажется, что это все какая-то глупая шутка. Но каждое утро я просыпаюсь и понимаю, что больше никогда не увижу тебя. Главное, помни, герой: нет ничего, что тебе не подчинится. И хотя ты покинул нас, я буду любить тебя вечно - на земле и на небе", - добавила певица.

К слову, пара состояла в отношениях с 2020 года до сентября 2024 года, а инициатором развода выступила Седокова. Поговаривают, что Тимма покончил с жизнью, потому что не мог смириться с разводом и хотел быть вместе с Анной. Стоит указать, что певица уже много лет живет в РФ и никак не высказывается о войне. Она молчаливо поддерживает террор оккупантов и спонсирует войну, платя налоги в стране-агрессоре.

Напомним, ранее стало известно, что Янис Тимма занял у экс-жены перед смертью миллион рублей. Инсайдеры раскрыли, для чего ему была нужна такая сумма.

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