Девушка поехала на львовское кладбище.

Старшая дочь украинской телеведущей Ольги Фреймут - Злата Митчелл - показала могилу Ирины Фарион и публично обратилась к ней.

Известно, что недавно девушка вернулась в Украину из-за границы. Сейчас Злата находится во Львове, где и решила наведаться на могилу языковеда.

В своем Instagram дочь Фреймут опубликовала фото, на котором заметно много цветов и свечей, а возле фотографии Фарион стоит табличка с надписью "Язык - это оружие".

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Злата обратилась к языковеду с такими словами:

"Спасибо Вам!"

К слову, Ольга Фреймут ранее также комментировала внезапную смерть Ирины Фарион. Она отметила, что женщина боролась за язык не всегда деликатно, однако искренне, как никто другой. Тогда телеведущая призвала украинцев разговаривать на государственном языке.

Что известно об убийстве Фарион

19 июля неизвестный выстрелил в Ирину Фарион. Языковеда срочно госпитализировали, но она получила серьезное ранение в голову. Врачи не сумели ее спасти. Позже Фарион умерла.

Сейчас подозреваемого в убийстве 60-летней задержали в Днепре. Им оказался 18-летний парень, который готовился к нападению на Ирину не менее двух месяцев.

Напомним, ранее телеведущий Григорий Решетник после убийства Фарион обратился к украинцам.

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